دبیر ستاد اعتکاف استان البرز با تشریح جزئیات روش ثبت‌نام معتکفان در مساجد منتخب، از اجرای نهضت فرهنگی «زندگی با آیه‌ها» به عنوان مقدمه‌ای محتوایی برای برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف و ورود به ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ،حجت‌الاسلام انصاری،با حضور در برنامه امروز البرز با اشاره به آغاز فعالیت‌های فرهنگی این ستاد در قالب نهضت «زندگی با آیه‌ها»، اظهار کرد: این حرکت با محوریت انس مردم با مفاهیم قرآنی از دو سال پیش آغاز شده و تلاش دارد آیات الهی را در جریان زندگی روزمره خانواده‌ها جاری سازد.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: در این برنامه، ماه‌های رجب و شعبان به عنوان پیش‌درآمدی محتوایی برای ورود به ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده تا زیست مؤمنانه و قرآنی در جامعه تقویت شود. به گفته او، هدف از این طرح آن است که آیات قرآن آن‌چنان میان مردم رواج یابد که به جای ضرب‌المثل‌ها و گفت‌و‌گو‌های معمول، مفاهیم قرآنی بر زبان‌ها جاری شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان البرز در ادامه درباره نحوه ثبت‌نام مراسم اعتکاف گفت: مساجد منتخب در سطح استان آماده پذیرش معتکفان هستند که البته همه مساجد شرایط میزبانی سه‌روزه را ندارند و باید ظرفیت لازم برای پذیرایی از مهمانان مراسم را داشته باشند.

انصاری به مجری سیمای البرز تصریح کرد: تاکنون تعدادی از مساجد واجد شرایط شناسایی و آماده ثبت‌نام شده‌اند و مردم می‌توانند به مسجد محل خود برای نام‌نویسی مراجعه کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای دبیران و مجریان اعتکاف در شهر قم افزود: در این نشست، برنامه‌های اجرایی اعتکاف مرور شد تا با آمادگی بیشتر، مراسم اعتکاف امسال در استان البرز با کیفیت و انسجام بالاتری برگزار شود.