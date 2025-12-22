پخش زنده
معاون سیاسی استاندار کرمان ارتقای توان تخصصی و مهارتهای رسانهای روابط عمومیها را لازمه پاسخگویی حرفهای و اطلاعرسانی اثربخش دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپور در جلسه هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان گفت: آموزش مستمر و بهروز، لازمه پاسخگویی حرفهای و مؤثر روابط عمومیها به مطالبات جامعه است.
وی افزود: باید متناسب با تحولات رسانهای و نیازهای جدید، برنامهریزی هدفمند و کاربردی در این حوزه انجام شود.
وی افزود: تقویت مهارتهای تخصصی، افزایش توان تحلیل رسانهای و آشنایی با شیوههای نوین ارتباطی، از اولویتهای اصلی آموزش در روابط عمومیهای استان به شمار میرود.
محمدرضا نژادحیدری، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: آموزش، سرمایهگذاری بلندمدت برای ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و افزایش اعتماد عمومی است و باید با نگاه حرفهای و مبتنی بر نیازسنجی دقیق دنبال شود.