معاون سیاسی استاندار کرمان ارتقای توان تخصصی و مهارت‌های رسانه‌ای روابط عمومی‌ها را لازمه پاسخ‌گویی حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی اثربخش دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپور در جلسه هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان گفت: آموزش مستمر و به‌روز، لازمه پاسخ‌گویی حرفه‌ای و مؤثر روابط عمومی‌ها به مطالبات جامعه است.

وی افزود: باید متناسب با تحولات رسانه‌ای و نیاز‌های جدید، برنامه‌ریزی هدفمند و کاربردی در این حوزه انجام شود.

وی افزود: تقویت مهارت‌های تخصصی، افزایش توان تحلیل رسانه‌ای و آشنایی با شیوه‌های نوین ارتباطی، از اولویت‌های اصلی آموزش در روابط عمومی‌های استان به شمار می‌رود.

محمدرضا نژادحیدری، مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: آموزش، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی است و باید با نگاه حرفه‌ای و مبتنی بر نیازسنجی دقیق دنبال شود.