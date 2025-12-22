به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز خوزستان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهر چمران می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای عگله میاح، در روز سه شنبه، ۲ دی ماه از ساعت ۶ صبح به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.