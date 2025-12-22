پخش زنده
سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبتنام برگزاری آزمون استخدامی دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشدهاند، میتوانند تا پایان یکشنبه هفتم دی ثبتنام کنند.
متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، میتوانند اطلاعات خود را ویرایش کنند.
همچنین زمان برگزاری آزمون از جمعه ۲۶ دی به پنجشنبه شانزدهم بهمن تغییر کرد.