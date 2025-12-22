به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه هفتم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، مصر و همچنین نیوزیلند همگروه است.

با اعلام رسانه‌های پرتغالی توافقات اولیه برای دیدار تیم ملی کشورمان با تیم ملی فوتبال پرتغال و قراره دو تیم اوایل خرداد در شهر لیسبون و در یکی از دو ورزشگاه دا لوژ و یا ژوزه آلوالاده به مصاف هم بروند.

تیم ملی پرتغال با حضور فوق ستاره‌هایی همچون کریستیانو رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ و در گروه یازدهم، با تیم‌های ازبکستان، کلمبیا و یک نماینده از پلی آف همگروه است.