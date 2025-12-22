سالیانه حدود ۱۲ میلیون تن کالا در زنجان جابجا می‌شود که برای کنترل اضافه‌بار کامیون‌ها و پیشگیری از آسیب به راه‌ها اقدامات نظارتی متعددی انجام شده است.

اصغر اسماعیلی افزود: بخش عمده بار استان مربوط به حوزه معدن است که از یک سو نشان دهنده رونق تولید و رشد اقتصادی است و از سوی دیگر به‌دلیل وزن بالا، خطر تخریب محور‌های مواصلاتی را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: گروه‌های ویژه‌ای در استان با همکاری پلیس راه و به‌صورت گشت‌های مشترک برای کنترل اضافه‌بار و تردد‌های غیرمجاز فعال هستند، هرچند به‌دلیل گستردگی شبکه راهها، هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم و به موفقیت کامل نرسیده‌ایم.

اسماعیلی افزود: در این راستا پروژه‌ای مهم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله صاحبان کالا، معادن، اداره کل بازرسی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه آغاز شده است که تمامی معادن در مبادی خروجی موظف به ایجاد مرکز توزین و صدور بارنامه هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: این طرح که مراحل مقدماتی و تهیه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن در حال انجام است تکمیل آن نقش مؤثری در کنترل، ایمنی، کاهش تردد ناوگان بدون بارنامه و دارای اضافه‌بار خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته با ناوگان متخلف برخورد خواهد شد که ابطال کارت هوشمند از جمله آن است و در صورت تکرار از طریق کمیسیون‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

اسماعیلی افزود: تخلف ناوگان‌های متخلف در کمیسیون‌های ماده ۱۱، ۱۴ و ۱۲ رسیدگی می‌شود و در کنار آن، توسعه سامانه‌های هوشمند با هدف کنترل ناوگان و توزین در حال حرکت در محور‌های استان به‌عنوان راهکاری پایدار برای افزایش ایمنی و کاهش تخریب راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.