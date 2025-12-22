پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوا عصر امروز با شاخص ۱۴۵ ناسالم برای گروههای حساس است، اما سازمان هواشناسی برای تهران و سه شهر دیگر هشدار آلودگی هوا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا براعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۱۹ منطقه تهران در وضع قرمز قرار دارد و فقط شاخص کیفیت هوا در سه منطقه سوهانک منطقه ۱ با شاخص ۹۶، ستاد بحران منطقه ۷ با شاخص ۱۰۰، شهرداری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۷ در شرایط زرد و سالم است. بر اساس پیش بینی سازمان هوا شناسی کیفیت هوا تا حد ناسالم برای همه گروهها افزایش مییابد و احتمال رسیدن به وضع خطرناک وجود دارد.
همچنین هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد، از کاهش محسوس دما از ۱۱ به ۴ درجه در پایتخت و حتی منفی ۲ درجه در فیروزکوه و آبعلی تا شنبه هفته آینده خبر داد.
بر اساس اعلام این سازمان بارش برف سنگین در ارتفاعات، رگبار باران، کولاک و یخبندان دامنهها، همراه با افزایش غبار محلی، تهران را تا پایان هفته درگیر شرایط جوی ناپایدار میکند و نیازمند اقدامات پیشگیرانه است.
پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد دمای میانگین تهران از سهشنبه تا شنبه هفته آینده، از ۱۱ به ۴ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
در فیروزکوه و آبعلی دما حتی به منفی ۲ درجه میرسد و در ساعات شبانه، مناطق سردسیر مانند فیروزکوه تا منفی ۸ درجه سرد خواهد شد.
پیشوا با ۹ درجه، گرمترین نقطه استان است. این کاهش ۴ تا ۷ درجهای، خطر یخبندان شبانه و لغزندگی معابر را افزایش میدهد.