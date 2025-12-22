به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح «یسنا» از دهم آذر آغاز شده و خانوار‌هایی که دارای مادر باردار یا کودک زیر دو سال هستند، مشمول این طرح خواهند بود.

مختار احمدی افزود: حساب این خانوار‌ها به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ می‌شود و آنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، پوشک و بسته‌های مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

او با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیامک اطلاع‌رسانی برای خانوار‌های مشمول ارسال خواهد شد، گفت: این طرح شامل خانوار‌های قرار گرفته در دهک‌های یک تا سه می‌شود و امکان استفاده از آن تا پایان اسفند سال جاری فراهم است.