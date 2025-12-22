پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت : بر اساس گزارشهای ارائهشده، تاکنون ۶۶ درصد از اعتبارات پیشبینیشده تبصره ۱۸ در استان جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بیست و نهمین جلسه کمیته تسهیلات قانون بودجه آخرین با بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت :بر اساس گزارشهای ارائهشده، تاکنون ۶۶ درصد از اعتبارات پیشبینیشده این تبصره در سطح استان جذب شده است.
در این نشست اعلام شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی استان در صدر دستگاههای اجرایی فعال در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار دارند و نقش مؤثری در پیشبرد طرحهای اقتصادی و تولیدی ایفا کردهاند. همچنین روند معرفی و اجرای طرحها در سایر دستگاهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه جلسه، بانکهای عامل کشاورزی و رفاه بهعنوان بانکهای پیشرو در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شدند که بیشترین سهم پرداختی این تسهیلات در سطح استان به این بانکها اختصاص یافته است. در پایان بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بهمنظور تسریع در جذب کامل اعتبارات و حمایت مؤثرتر از طرحهای اقتصادی تأکید شد.