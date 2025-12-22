آزمون به‌کارگیری نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت‌های توزیع نیروی برق در دی و بهمن برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی شرکت وابسته به کمیته امداد تا جمعه پنجم دی فرصت دارند از طریق آدرس https://hrtc.ir (مرکز آزمون جهاد دانشگاهی) ثبت نام کنند.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه ۱۶ دی خواهد بود و آزمون روز جمعه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

همچنین متقاضیان آزمون استخدامی شرکت‌های توزیع نیروی برق تا سه شنبه ۹ دی ماه فرصت دارند با ورود به سامانه https://hrtc.ir ثبت نام کنند.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه خواهد بود و آزمون روز جمعه ۱۷ بهمن برگزار می‌شود.