به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان آزمون بهکارگیری نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکتهای توزیع نیروی برق در دی و بهمن برگزار خواهد شد.
متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی شرکت وابسته به کمیته امداد تا جمعه پنجم دی فرصت دارند از طریق آدرس https://hrtc.ir (مرکز آزمون جهاد دانشگاهی) ثبت نام کنند.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه ۱۶ دی خواهد بود و آزمون روز جمعه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
همچنین متقاضیان آزمون استخدامی شرکتهای توزیع نیروی برق تا سه شنبه ۹ دی ماه فرصت دارند با ورود به سامانه https://hrtc.ir ثبت نام کنند.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه خواهد بود و آزمون روز جمعه ۱۷ بهمن برگزار میشود.