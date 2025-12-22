به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، در دیدارمعوقه از هفته ششم لیگ برتر والیبال فولاد سیرجان در خانه والیبال تهران ۳-۰ برابر رازین پلیمر به برتری رسید تا صدرنشین جدید لیگ برتر والیبال شود.

همچنین طبیعت اسلامشهر ۳-۰ برابر مس رفسنجان به پیروزی دست یافت .

با این نتیجه فولاد سیرجان صدرنشین شد، شهداب یزد درجایگاه دوم و فولاد مبارکه سپاهان نیز در جایگاه سوم جدول قرار دارند.

تیم‌های شهرداری ارومیه، پیکان تهران، چادر ملو اردکان، شهداب یزد، فولاد سیرجان ایرانیان، طبیعت اسلامشهر و استقلال گنبد در هفته ششم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

سایپا تهران ۱-۳ شهرداری ارومیه (۳۴ بر ۳۲، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

مهرگان نور ۰-۳ پیکان تهران (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

چادر ملو اردکان ۳-۰ فولاد مبارکه سپاهان (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹)

شهداب یزد ۳-۱ پاس گرگان (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱)

رازین پلیمر ۰-۳ فولاد سیرجان (۱۲ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

استقلال گنبد ۳-۱ صنعتگران امید (۲۵ بر ۲۲، ۳۱ بر ۲۹، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹)

طبیعت اسلامشهر ۳-۰ مس رفسجان (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴)