مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران اعلام کرد که تولیدکنندگان و دامداران موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند و در صورت تخلف، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لبنیاتی گفت: حسب دستور وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت مصوب شیر ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است و همه تولیدکنندگان ملزم به رعایت آن در خریدها هستند.

وی افزود: چهار قلم کالای پرمصرف لبنیاتی نیز باید به طور مضاعف تولید شود و دامداران هم موظف‌اند نرخ‌های مشخص‌شده را رعایت کنند. در صورت احراز تخلف، با گران‌فروشان برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: «تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان زیر چتر نظارت تعزیرات هستند و نظارت‌های ما به طور مستمر ادامه خواهد داشت .