مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: در آخرین روز آذر امسال، میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از ۶۷۲ میلیون مترمکعب در شبانهروز عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هوشنگ صیدالی» گفت: بر اساس آخرین آمارها، در آخرین روز آذر امسال، میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از ۶۷۲ میلیون مترمکعب در شبانهروز عبور کرده؛ رقمی که نشان میدهد الگوی مصرف در این بخش، نیازمند توجه و مدیریت جدیتر است.
وی با بیان اینکه هماکنون، برای حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز مورد نیاز مردم، ناچار شدهایم در برخی بخشهای صنعتی محدودیتهایی اعمال کنیم، افزود: بدیهی است هرچه مصرف در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، دامنه این محدودیتها در بخش صنعت گستردهتر میشود. به همین دلیل، از مردم تقاضا داریم با رعایت الگوی مصرف، ما را در کاهش فشار بر شبکه گاز کشور یاری کنند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: واقعیت این است که با انجام اقداماتی ساده، اما مؤثر، از جمله استفاده از لباس گرم در منزل و کاهش چند درجهای دمای وسایل گرمایشی میتوان صرفهجویی قابل توجهی در مصرف گاز ایجاد کرد ضمن این که اگر هر یک مشترکین تنها اندکی مصرف خود را مدیریت کند، مجموع این صرفهجویی به عددی بسیار بزرگ و اثرگذار تبدیل میشود.
صیدالی گفت: با توجه به پیشبینی تداوم هوای سرد در روزهای آینده، این احتمال وجود دارد که مصرف گاز در بخش خانگی از مرز ۶۸۰ میلیون مترمکعب در شبانهروز نیز فراتر رود. بنابراین، همراهی و همکاری مردم میتواند کمک کند تا محدودیتهای کمتری در بخش صنایع اعمال شود و چرخ تولید کشور با پایداری بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.