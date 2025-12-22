پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول از فصل دوم مرمت مسجد جامع این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خادم گفت: مسجدجامع دزفول علاوه بر اینکه محل عبادت مردم است، همواره مکانی تاریخی و فرهنگی و محل گردهمایی مردم در مناسبتهای مذهبی فرهنگی و اجتماعی بوده است و نقش زیادی در هویت تاریخی و فرهنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه یک فصل مرمت مسجد جامع دزفول انجام شده است و فصل جدید مرمت نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد که استحکامبخشی بنا در دستورکار قرار دارد، ادامه داد: برای تداوم مرمت مسجد نیازمند همکاری اوقاف نیز هستیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول خاطر نشان کرد: در سال جاری با پیگیری ادارهکل میراثفرهنگی این مسجد تاریخی در فهرست مساجد نامزد ثبت جهانی قرار گرفت که مطالعاتی نیز در این خصوص آغاز شده است و به محض پایان یافتن مطالعات، گروه کارشناسی برای بازدید از مسجد و بررسی پرونده ثبت جهانی آن به دزفول سفر خواهند کرد.
خادم تاکید کرد: آلودگیهای بصری در اطراف مسجد جامع وجود دارد که باید با ورود شهرداری و شورای شهر برطرف شوند؛ ضمن اینکه الحاقات اضافی بنا نیز توسط میراثفرهنگی در حال برداشته شدن هستند.
وی خواستار رفع چالشهای مسیر ثبت جهانی مسجد جامع توسط شهرداری و شورای شهر شد و افزود: در بازدید و پایشی که توسط کارشناسان میراثفرهنگی انجام شد مشخص شد نفوذ رطوبت و عوامل زیستی به بدنه مسجد آسیب زده که به مرور زمان ممکن است به آسیبهای جدی منجر شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: برگزاری برنامههای فرهنگی برای این مسجد درنظر گرفته شده است و تلاش میشود نسل جدید، دانشجویان و جامعه علمی با ارزش این مسجد آشنا شوند.