معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان از فعالیت ۵۶۰ شرکت دانشبنیان و تولید حدود ۱۲۰۰ محصول فناورانه در حوزه محیطزیست خبر داد و این ظرفیت را پشتوانهای مؤثر برای مواجهه با چالشهای زیستمحیطی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تورج امرایی در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به شکلگیری یک بازار ۷۵ همتی برای محصولات دانشبنیان محیطزیستی، گفت: این آمار نشاندهنده ایجاد زیرساخت فناورانهای قابل اتکا در حوزه محیطزیست کشور است.
وی با تشریح وضعیت زیستبوم فناوری کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ شرکت دانشبنیان در سطوح نوپا، نوآور و فناور در کشور فعال هستند که در سال ۱۴۰۳ به درآمدی در حدود ۱۸۵۵ همت دست یافتهاند و گردش مالی این زیستبوم به حدود ۲۰۰۰ همت میرسد. همچنین صادرات شرکتهای دانشبنیان در همین سال بالغ بر ۷ میلیارد دلار بوده که عمدتاً به محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته اختصاص دارد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به وجود ۱۷ هزار و ۵۰۰ محصول دانشبنیان در کشور، قوانین «حمایت از شرکتهای دانشبنیان» و «جهش تولید دانشبنیان» را بستر اصلی توسعه این زیستبوم عنوان کرد و افزود: ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان یا «تولید بار اول» امکان تولید کالاهای راهبردی فاقد مشابه داخلی را فراهم کرده است؛ بهگونهای که تاکنون ۱۹۴ طرح با ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار اجرا و صرفهجویی ارزی آن حدود ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
امرایی یکی از ابزارهای مهم حمایت از فناوری را اعتبار مالیاتی این قانون دانست و گفت: هزینههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری شرکتها پس از تأیید معاونت علمی از مالیات آنها کسر میشود. سال گذشته حدود ۸ همت از این محل برای توسعه فناوری اختصاص یافت که بخشی از آن به پروژههای اثرگذار در حوزه محیطزیست تعلق داشته است.
وی در ادامه به برخی طرحهای موفق دانشبنیان اشاره کرد و افزود: توربین کلاس F ایرانی با راندمان حدود ۴۰ درصد، در مقایسه با توربینهای متعارف، ضمن کاهش نیاز به احداث نیروگاههای جدید، موجب کاهش آلایندهها و تخریب محیطزیست میشود. همچنینطرح هایی مانند سامانه هوشمند محیطزیست کشور، بازیافت بخار بنزین و سامانه پرتاب لایروبی با ارزش حدود ۷۵ میلیون دلار، بیانگر توان بالای شرکتهای دانشبنیان در پاسخگویی همزمان به نیازهای زیستمحیطی و صنعتی است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با اشاره به همکاریهای مشترک با سازمان حفاظت محیطزیست از نهاییسازی تفاهمنامهای میان معاونت علمی و این سازمان خبر داد و گفت: هدف این تفاهمنامه، بهکارگیری توان شرکتهای دانشبنیان و محصولات محیطزیستی بهصورت نظاممند برای حل چالشهای زیستمحیطی کشور است.
امرایی در پایان تأکید کرد: محیطزیست میتواند به یکی از نقاط قوت کشور تبدیل شود و معاونت علمی آمادگی دارد همه ظرفیتهای حمایتی خود را در اختیار پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه قرار دهد.