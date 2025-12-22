نرخ باسوادی افراد ۱۵ سال در خراسان رضوی، ۹۲ و دو دهم درصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در نشست خبری همزمان با آغاز هفته سوادآموزی گفت: تعهد آموزش ۲ هزار و ۵۵۱ سوادآموز در تمامی دوره‌ها و بخش‌های آموزشی استان برای امسال تعریف شده است.

مصطفی عبدی افزود: آموزش ۲ هزار و ۵۵۱ سوادآموز به‌عنوان تعهد استان خراسان رضوی در همه دوره‌ها و بخش‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده و این هدف در قالب ۴۳۹ کلاس آموزشی و از طریق پایگاه‌های سوادآموزی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه هفتم دی‌ماه سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل است، بیان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور با بی‌سوادی مواجه بودند، اما امروز بیش از ۹۸ درصد افراد ۶ سال به بالا از سواد پایه برخوردارند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: نرخ باسوادی افراد ۱۵ سال و بالاتر در کشور ۸۲ و دو دهم درصد است، در حالی که این رقم در خراسان رضوی به ۹۲ و دو دهم درصد می‌رسد.

عبدی گفت:همچنین در گروه سنی ۱۰ تا ۵۰ سال که حوزه ماموریتی سوادآموزی محسوب می‌شود، نرخ باسوادی کشور ۹۷ درصد و در استان ۹۸ و هشت دهم درصد است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: امسال اجرای کلاس‌ها به‌صورت مدرسه‌محور انجام می‌شود و از شیفت تعطیل مدارس به‌عنوان پایگاه سوادآموزی استفاده شده است.

به گفته وی، شناسایی سوادآموزان با محوریت مدیران مدارس آغاز شده است و تمرکز اولیه بر والدین دانش‌آموزان است تا به این ترتیب ابتدا مدارس و سپس سایر سطوح پوشش داده شود.

معاون سوادآموزی خراسان رضوی بیان کرد: این اقدام با توجه به قدیمی بودن آخرین آمار سرشماری بی‌سوادی که مربوط به سال ۱۳۹۵ و مبتنی بر خوداظهاری است، انجام می‌شود.

عبدی گفت: همه فعالیت‌های آموزشی در سامانه سوادآموزی ثبت می‌شود و استعلام سطح سواد افراد بر اساس کد ملی انجام می‌گیرد. ثبت‌نام در پایگاه‌های سوادآموزی از ابتدای آذرماه آغاز شده است و تاکنون هزار و ۷۱۷ نفر در قالب ۴۰۹ کلاس آموزشی با همکاری ۲۷۹ آموزش‌دهنده نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: در مراکز یادگیری محلی، آموزش مهارت‌هایی مانند خیاطی، گلدوزی و شیرینی‌پزی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود و اطلس جامع سوادآموزی استان نیز تهیه شده که تصویر دقیقی از وضعیت باسوادی مناطق مختلف ارائه می‌دهد.

عبدی با اشاره به گروه‌های هدف اظهار کرد: برنامه‌های سوادآموزی افراد ۱۰ تا ۶۰ سال را پوشش می‌دهد و بخش قابل توجهی از سوادآموزان را بازماندگان از تحصیل تشکیل می‌دهند. بیشترین فراوانی ثبت‌نام‌ها مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۵ سال است که نشان می‌دهد همچنان ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد.

روز اول تا هفتم دی ماه با عنوان هفته سوادآموزی نامگذاری شده است.