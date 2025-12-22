همایش نماز با هدف شناسایی کاستی‌ها، تقویت ظرفیت‌های هویت‌های دینی جامعه و نهادینه سازی فرهنگ نماز جماعت به میزبانی دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش پیش اجلاسیه سراسری نماز در سالن اجتماعات دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی گفت: شناسایی کاستی‌ها، تقویت ظرفیت‌های هویت‌های دینی جامعه و نهادینه سازی فرهنگ نماز جماعت از جمله اهداف برگزاری سلسله همایش‌ها در رده‌های سپاه در همه استان‌هاست.

سردار حسین محبی کتاب، مقاله، محصولات فرهنگی، هنری و ادبی را از جمله بخش‌های این همایش بیان کرد و افزود: نماز، مهم‌ترین عامل قدرت برای تمدن سازی جهان اسلام است که نباید از آن غافل شد.

حجت الاسلام سید حسین هاشمی رئیس دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی هم تربیت نسلی همچون سرداران شهید حاجی‌زاده، سلامی و سردار دل‌ها که با نیروی ایمان و با اقتدار در برابر دشمنان ایستادن را از اهداف برگزاری این همایش دانست.

قدردانی از خانواده شهیدان سردار امیرعلی حاجی زاده، خلبان علی علیرضایی و دانش آموز نوجوان احسان قاسمی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و صاحبان برخی آثار برگزیده از دیگر برنامه‌های این همایش بود.