سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسه آتی شورا با محور بررسی گزارش‌های حسابرسی، انتخاب نمایندگان شورا و رسیدگی به طرح‌های حوزه خدمات شهری بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا نادعلی افزود: اولین دستور جلسه فردا، ارائه گزارش آقای حبیب کاشانی، خزانه دار شورا در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری در مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

وی در ادامه گفت: در بخش بعدی جلسه، گزارش‌های حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و همچنین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ بررسی خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، موضوع بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر دستور‌های مهم این جلسه است.

سخنگوی شورا افزود: در ادامه، پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران به همراه گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در صحن شورا مطرح می‌شود.

نادعلی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی طرح الزام شهرداری تهران به راه‌اندازی دبیرخانه مدیریت پسماند در شرایط اپیدمی و قرائت گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری آخرین دستور جلسه سیصد و هشتاد و دومین نشست رسمی شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.