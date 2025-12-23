پخش زنده
با امضای نماینده ولی فقیه در کردستان حکم ماموستا فائق رستمی، امام جمعه سنندج برای سه سال دیگر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا فائق رستمی از عالمان برجسته، خوشنام و مردمی اهلسنت و امام جمعه سنندج است که در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با کسب ۱۳۰ هزار و ۵۱۶ رأی بهعنوان نفر اول استان کردستان راهی مجلس خبرگان شد و همچنان نیز این مسئولیت را بر عهده دارد؛ جایگاهی که نشاندهنده اعتماد گسترده مردم به منش اعتدالی، مردمی و نقش وحدتآفرین اوست.
در کارنامه ماموستا رستمی، مسئولیتها و سوابق متعددی از جمله امام جمعه موقت مریوان، رئیس مجمع بسیج شهرستان مریوان، عضو اصلی شورای حل اختلاف در حوزه حصرالوراثه و عضویت در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چشم میخورد. وی همچنین نماینده مردم کردستان در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری بوده و اکنون نیز امام جمعه سنندج است.
تمدید حکم ماموستا فائق رستمی با امضای نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز ، نشاندهنده توجه به سرمایه اجتماعی، مردمیبودن و نقش مؤثر روحانیت اهلسنت در تقویت همدلی و انسجام استان است.