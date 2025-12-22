همزمان با شب یلدا، دادستان شهرستان خاتم به همراه قضات دادسرای خاتم با حضور در بازداشتگاه خاتم، با زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان در جمع زندانیان گفت: هدف دستگاه قضایی صرفاً مجازات نیست، بلکه اصلاح، بازگشت سالم به جامعه و حمایت از حقوق قانونی زندانیان و خانواده‌های آنان از اولویت‌های جدی ماست.

رضایی همچنین با بررسی پرونده‌ها و در چارچوب مقررات قانونی و موافقت با اعطای پایان حبس دو نفر محکوم و تخفیف قرار تأمین کیفری ۶ نفر از متهمین، زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان واجد شرایط فراهم آمد

این اقدام در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری و حمایت از زندانیان واجد شرایط صورت گرفته است.