پخش زنده
امروز: -
دادستان شهرستان جیرفت گفت: رعایت حقوق شهروندان باید در تمامی مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی بهصورت دقیق و بدون اغماض اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تأکید بر لزوم پایبندی عملی همه دستگاهها به منشور حقوق شهروندی، گفت: رعایت حقوق شهروندان باید در تمامی مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی بهصورت دقیق و بدون اغماض اجرا شود و این موضوع در کنار ارتقای هماهنگی قضایی ـ انتظامی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تأمین امنیت پایدار دارد.
افشین صالحینژاد در حاشیه نشست مشترک قضایی _ انتظامی جیرفت افزود: در این جلسه، راهکارهای عملیاتی برای تقویت امنیت عمومی، تسریع در کشف جرائم و بهبود فرآیند رسیدگی به پروندهها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همافزایی مستمر میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تأکید شد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سرعت و دقت در کشف جرائم، تصریح کرد: ایجاد سازوکارهای ارتباطی فوری و هدفمند میان ضابطان و مرجع قضایی، موجب کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگیها خواهد شد.
صالحینژاد با بیان اینکه پیشگیری اجتماعی از جرم یک رویکرد راهبردی است، اظهار داشت: تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و رفع عوامل زمینهساز وقوع جرم، نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول و مشارکت اجتماعی است.
دادستان جیرفت همچنین تشکیل کمیته راهبردی مشترک قضایی ـ انتظامی را ضروری دانست و گفت: این کمیته میتواند با برنامهریزی منسجم و تصمیمگیریهای مشترک، نقش مؤثری در ارتقای امنیت عمومی و تسریع در کشف جرائم ایفا کند.