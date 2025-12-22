مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای شمال استان در اخرین روز هفته حمل ونقل و راهداری گفت: در این مدت ۱۳۷ کیلومتر راه روستابی روکش آسفالت شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: در همین مدت پنج هزار کیلومتر محور خط کشی شده و نقاط حادثه خیز نیز اصلاح شده اند.

وی گفت: در هشت ماهه اخیر حدود دو میلیون تن کالا در حوزه حمل ونقل صورت گرفته است.

مدیر کل راهداری و‌حمل نقل جاده ای همچنین ضمن اشاره به صدور مجوز برای استان جهت تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان گفت‌: درتلاش هستیم از این ظرفیت برای ناوگان عمومی بهره گیری نماییم .