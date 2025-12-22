پخش زنده
امروز: -
نتایج جشنواره «امام جماعت مبتکر و خلاق» از سوی ستاد اقامه نماز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جشنواره با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و با هدف شناسایی و ترویج الگوهای خلاق و اثرگذار در عرصه امامت جماعت برگزار شد.
فراخوان این رویداد فرهنگی از دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ منتشر و مهلت ارسال آثار تا پایان شهریورماه تعیین شده بود که بنا به درخواست مخاطبان و ستادهای اقامه نماز استانها، این مهلت تا ۳۰ آبانماه تمدید شد. در مجموع ۴۲۸ اثر از سوی ائمه جماعات فعال در مساجد، مدارس، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و سایر عرصههای فرهنگی کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
ارزیابی آثار در دو مرحله استانی و کشوری انجام گرفت و پس از داوری اولیه در استانها، ۹۷ اثر به مرحله نهایی کشوری راه یافت. هیأت داوران کشوری متشکل از اساتید و مبلغان خبره مرکز تخصصی نماز، آثار راهیافته را بر اساس شاخصهایی همچون ابتکار و نوآوری، اثرگذاری اجتماعی، جلب مشارکت خانواده و نهادهای اجتماعی، کمهزینه بودن، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ایجاد نشاط معنوی و قابلیت تعمیم و سهولت اجرا مورد بررسی قرار دادند.
در نهایت، ۱۸ اثر به عنوان آثار برگزیده مرحله کشوری انتخاب شد. بر اساس نظر هیأت داوران و با توجه به کیفیت آثار، شیوه رتبهبندی از حالت کمی به کیفی تغییر یافت و شش نفر به عنوان «شایسته تقدیر ویژه» و شش نفر به عنوان «شایسته تقدیر» معرفی شدند.
مقرر است از برگزیدگان این جشنواره با اهدای لوح تقدیر و هدیه در آیینی که زمان و نحوه برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، تجلیل به عمل آید.
داوران ضمن قدردانی از مشارکت گسترده ائمه جماعات، سطح کیفی آثار را مطلوب و امیدبخش ارزیابی کرده و تنوعبخشی به برنامههای فرهنگی و توجه ویژه به نهاد خانواده را از نقاط قوت برجسته آثار برشمردند.
ستاد اقامه نماز در پایان با قدردانی از حمایتهای اعضای هیأت امنای ستاد، همکاری دستگاههای اجرایی، ستادهای اقامه نماز استانها، اصحاب رسانه، داوران و تمامی دستاندرکاران، ابراز امیدواری کرد این جشنواره زمینهساز گسترش و تعمیق فعالیتهای مبتکرانه در حوزه نماز و فرهنگ اسلامی در سراسر کشور باشد.
جهت مشاهده اسامی برگزیدگان، به پایگاه اطلاعرسانی ستاد اقامه نماز به نشانی www.namaz.ir مراجعه فرمایید.