به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ابراهیمی مدیرعامل بنگاه خیریه آب لوله بیرجند، در نشست خبری با اشاره به تأسیس این موسسه در سال ۱۳۰۳ با هدف حل مشکل آب شرب شهر بیرجند گفت: بنگاه دارای دارایی‌های گسترده‌ای از جمله زمین‌ها، ساختمان‌ها، بیمارستان شهید رحیمی، باغ‌ها، چاه‌های آب و امکانات صنعتی و اقتصادی است که می‌تواند در پروژه‌های درمانی، آموزشی، اشتغال و اقتصادی استفاده شود.

ابراهیمی، تأمین آب شرب، انجام امور خیریه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حمایت از نیازمندان و توسعه ورزش و آموزش را از مهم‌ترین رسالت‌های موسسه برشمرد.

وی افزود: برنامه‌های هیئت مدیره جدید شامل انتشار گزارش‌های مالی و عملکردی، توسعه مراکز آموزشی و ورزشی و سرمایه‌گذاری اقتصادی با رویکرد خیریه است و تمرکز اصلی موسسه بر خدمت به مردم و اجرای رسالت اجتماعی است.