گرامیداشت یاد شهید آذرپیرا و خدمترسانی شبانه امدادگران جادهای
نیروهای هلال احمر و اورژانس جادهای در پایگاههای جادهای بیشهدراز، شب یلدا را با آمادهباش کامل و گرامیداشت یاد شهید آذرپیرا به خدمترسانی به مسافران اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در حالی که خانوادهها شب یلدا را در کنار یکدیگر گذراندند، امدادگران هلال احمر و تکنسینهای اورژانس جادهای با تجهیزات آماده و آمبولانسهای مجهز در جادهها حضور داشتند تا هیچ حادثهای، یلدای مسافران را تلخ نکند.
«یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال احمر دهلران، با اشاره به افزایش ترددهای جادهای در این شب، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از خستگی و شتابزدگی، سفر ایمن داشته باشند.
حجتالاسلام عظیمیفر، امام جمعه دهلران، یاد و خاطره شهید آذرپیرا را گرامیداشت و با تأکید بر روحیه ایثار، گفت: جهاد شهدا در میدان نبرد و جهاد امدادگران در حفظ جان مردم، هر دو مبتنی بر فداکاری و مسئولیتپذیری است.
وی تلاش شبانهروزی امدادگران را مصداق پاسداری از جان مردم خواند و این شب را یلدای خدمت و شهدایی توصیف کرد.