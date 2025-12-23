مالک یک جایگاه سوخت در نطنز به دلیل تخلف در توزیع سوخت، ۷۰ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی نطنز گفت: در خصوص تخلف قاچاق سوخت با اجرای استعلام لازم در خصوص یک جایگاه سوخت در شهرستان، سوختگیری غیر مجاز ۶۸ هزار لیتر نفت وگاز به دلیل ارائه نکردن اسناد قانونی مشخص شد وتعزیرات شهرستان جایگاهدار خدمات عرضه سوخت را به پرداخت ۷۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

علی اکبر مختاری افزود: پرونده به درخواست جایگاهدار سوخت در شعبه تجدید نظر قاچاق استان بررسی و رأی شعبه اولیه دوباره تأیید شد.