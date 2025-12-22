به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سردار الهی فرمانده انتظامی استان در دفتر نظارت همگانی 197 با اقشار مختلف مردم دیدار و دستورات لازم را برای رفع مشکلات شهروندان در حوزه انتظامی صادر کرد.

اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان مریوان با هدف احصای نظام مسائل و مشکلات شهرستان برگزار شد. در این نشست از اعضای فعال مجمع بسیجیان این شهرستان تجلیل شد

در راستای تعاملات دانشگاه فرهنگیان کردستان با معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان، جمعی از دانشجویان این دانشگاه از کلانتری شهرستان سنندج بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره از دستگیری باند 3 نفره کلاهبرداری و کشف 200 سکه تقلبی خبر داد .سرهنگ منتظری افزود : متهمان این پرونده کلاهبرداری به مرجع قضائی معرفی شدند.