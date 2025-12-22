پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال تراکتور ایران برای دیدار مقابل الدحیل قطر در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه یک دی در ورزشگاه یادگارامام (ره) میزبان الدحیل قطر است.
ترکیب تراکتور برای دیدار مقابل الدحیل به این شرح است: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، هلیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلیفر، تومیسلاو اشتراکالی، مهدی هاشمنژاد، اودیل خامروبکوف، محمد نادری و امیرحسین حسینزاده