

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه یک دی در ورزشگاه یادگارامام (ره) میزبان الدحیل قطر است.

ترکیب تراکتور برای دیدار مقابل الدحیل به این شرح است: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، هلیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی، مهدی هاشم‌نژاد، اودیل خامروبکوف، محمد نادری و امیرحسین حسین‌زاده