پخش زنده
امروز: -
دموکراتهای سنای آمریکا همزمان با تشدید اختلافها با دونالد ترامپ هشدار دادهاند که در صورت ادامه اقدامات یکجانبه کاخ سفید، احتمال تعطیلی دوباره دولت فدرال در اواخر ژانویه افزایش خواهد یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه د هیل، دموکراتهای سنای آمریکا همزمان با تشدید تنشها با دونالد ترامپ، بار دیگر احتمال تعطیلی دولت فدرال را در اواخر ماه ژانویه مطرح کردهاند و هشدار دادهاند که اقدامات اخیر کاخ سفید میتواند کنگره را به یک رویارویی جدی بکشاند.
این گزارش میافزاید دموکراتهای سنا پیش از تعطیلات کریسمس از توافق احتمالی برای تأمین مالی بخش بزرگی از دولت فدرال عقبنشینی کردند؛ توافقی که وزارتخانههای دفاع، کار، آموزش و بهداشت را در بر میگرفت و حدود دو سوم بودجه اختیاری دولت را شامل میشد.
در ادامه آمده است: دموکراتها علت اصلی این عقبنشینی را تهدید دولت ترامپ برای برچیدن «مرکز ملی تحقیقات جوی» در ایالت کلرادو اعلام کردهاند؛ مرکزی دولتی و مهم که نقش کلیدی در پژوهشهای مرتبط با اقلیم و تغییرات آبوهوایی دارد. به گفته دموکراتها، این اقدام اعتماد لازم برای پیشبرد بسته پنجگانه بودجهای را از بین برد.
این نشریه اضافه میکند: اگر این بسته پیش از کریسمس در سنا تصویب میشد، کنگره میتوانست بودجه ۸۵ تا ۹۰ درصد دولت فدرال را تا سپتامبر سال آینده تأمین کند و عملاً خطر تعطیلی دوباره دولت را از میان بردارد، اما اکنون این تهدید همچنان پابرجاست و دموکراتها هنوز راهبرد نهایی خود را پیش از ضربالاجل ۳۰ ژانویه اعلام نکردهاند.
این گزارش میافزاید: برخی سناتورهای دموکرات مترقی احتمال استفاده از ضربالاجل بعدی بودجه برای گرفتن امتیازهای جدی از ترامپ را رد نکردهاند. سنا بدون توافق حتی بر سر نحوه بررسی اصلاحیهها، واشنگتن را ترک کرده و این موضوع میتواند بررسی بودجه را تا اواسط ژانویه یا بعد از آن به تعویق بیندازد.
در ادامه آمده است یکی از سناتورهای دموکرات، که نخواست نامش فاش شود، گفته است کاخ سفید عملاً دموکراتها را تحریک میکند تا به سمت تعطیلی دولت بروند. به گفته او، اعلام ناگهانی مدیر بودجه کاخ سفید درباره انحلال مرکز تحقیقات جوی، درست در آستانه پیشبرد لایحه بودجه، «پرونده توافق را منفجر کرد».
این گزارش اضافه میکند: سناتور لیزا مورکوفسکی، جمهوریخواه، نیز اذعان کرده است این اقدام ترامپ اعتماد دموکراتها را به پایبندی دولت به تصمیمات بودجهای کنگره تضعیف کرده و نگرانیها را درباره لغو یکجانبه اعتبارات افزایش داده است.
یک سناتور جمهوریخواه دیگر نیز هشدار داده که سنا ممکن است در مسیر یک تعطیلی دیگر دولت قرار گرفته باشد. دموکراتها تأکید دارند عبور بسته پنجگانه بودجهای تنها راه واقعی جلوگیری از تعطیلی است و تصویب نشدن آن در اوایل ژانویه میتواند کشور را به یک بنبست حزبی نزدیک کند. بسیاری از دموکراتها تعطیلی دولت در فاصله اکتبر تا نوامبر را از نظر سیاسی موفقیتآمیز میدانند، چون موضوع هزینههای درمانی را به صدر مباحث ملی آورد و در نهایت، افکار عمومی جمهوریخواهان را بیش از دموکراتها مقصر دانست. در آن دوره، محبوبیت ترامپ کاهش یافت و موقعیت دموکراتها در رقابتهای انتخاباتی تقویت شد.
در ادامه آمده است علاوه بر موضوع بودجه، دموکراتها از تصمیم ترامپ برای تغییر نام مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی به «مرکز یادبود دونالد جی. ترامپ و جان اف. کندی» بدون مشورت با کنگره نیز بهعنوان اقدامی یکجانبه و تنشزا یاد میکنند.
د هیل اضافه میکند: دموکراتها پیش از موافقت با تأمین مالی دولت، مطالبات دیگری نیز دارند؛ از جمله تضمین اینکه ترامپ آمریکا را وارد جنگ با ونزوئلا نکند و همه اسناد غیرمحرمانه مربوط به پرونده جفری اپستین منتشر شود. چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، دولت ترامپ را به نقض قانون شفافیت پرونده اپستین متهم کرده و دموکراتها همچنان بر تمدید یارانههای تقویتشده بیمه درمانی که در پایان سال منقضی میشود، پافشاری میکنند؛ یارانههایی که حذف آنها میتواند هزینههای درمانی بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی را بهشدت افزایش دهد.
در پایان گزارش آمده است: جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنا، احتمال داده است کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت به تصویب یک قطعنامه موقت یکساله روی بیاورد؛ اقدامی که به گفته دموکراتها میتواند زمینهساز یک تقابل حزبی دیگر و فشار مجدد مجلس نمایندگان بر سنا شود.