به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهلت نام نویسی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ امروز به پایان میرسد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان برای ثبت نام به پایگاه اطلاعرسانی sanjesh.org مراجعه کنند.
بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نام نویسی کردهاند.
دفترچه راهنمای ثبتنام نیز در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس است.
آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.