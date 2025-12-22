رئیس پلیس راهور استان ایلام با هشدار نسبت به سهم بالای موتورسیکلت‌سواران در تلفات حوادث رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را مهم‌ترین عامل کاهش مرگ‌ومیر و شدت صدمات ناشی از تصادفات عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «کامران آرمان» رئیس پلیس راهور استان ایلام، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از جان‌باختگان تصادفات رانندگی در استان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است که در بخش قابل توجهی از این حوادث، عدم استفاده از کلاه ایمنی و وارد آمدن ضربه به سر، علت اصلی فوت راکب یا ترک‌نشین بوده است.

وی با اشاره به سهم بالای موتورسیکلت‌سواران در آمار تلفات جانی حوادث ترافیکی افزود: ارتقاء ایمنی راکبان موتورسیکلت و الزام به استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مرگ‌ومیر و شدت صدمات ناشی از تصادفات رانندگی ایفا کند.

رئیس پلیس راهور استان ایلام تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه استفاده از کلاه ایمنی، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از تصادفات در سطح استان است.

سرهنگ آرمان در پایان بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس در راستای تأمین ایمنی ترافیکی و کاهش تلفات جاده‌ای تأکید کرد.