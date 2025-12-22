به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ابتدای سال جاری تا ۲۸ آذرماه در مجموع ۴۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۱ میلیارد دلار مربوط به کالا‌های اساسی و دارو است.از این میزان، ۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۳۱ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۸۹ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تأمین شده است.