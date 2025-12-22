بانک مرکزی آمریکا پس از آخرین کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵، در آستانه سال ۲۰۲۶ با چشم‌اندازی مبهم روبه‌روست؛ سالی که می‌تواند تحت‌تأثیر هم‌زمان تورم مهارنشده، شکنندگی بازار کار و پایان دوره ریاست جروم پاول بر فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) قرار گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه نیوزویک، فدرال رزرو در آخرین نشست خود در ماه دسامبر با کاهش ۰/۲۵ درصدی نرخ بهره موافقت کرد؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازارها بود و با رأی مثبت ۹ عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به تصویب رسید، در حالی که یک عضو خواهان کاهش بیشتر و دو عضو مخالف هرگونه کاهش بودند.

این گزارش افزود: جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست اعلام کرد که نرخ بهره اکنون «در محدوده خنثی» قرار دارد؛ اظهارنظری که از نگاه برخی تحلیلگران نشانه‌ای از نزدیک شدن بانک مرکزی به پایان چرخه کاهش نرخ بهره تلقی می‌شود، هرچند اختلاف‌نظر درون کمیته همچنان پابرجاست.

در ادامه آمده است که پاول هم‌زمان نسبت به تداوم فشارهای تورمی و «ریسک‌های نزولی قابل توجه» در بازار کار هشدار داد و تأکید کرد مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ به تحولات این دو متغیر کلیدی وابسته خواهد بود.

این گزارش اضافه کرد: بر اساس برآورد مؤسسه گلدمن ساکس، انتظار می‌رود فدرال رزرو در نیمه نخست سال آینده سرعت کاهش نرخ بهره را کندتر کند. «یان هاتزیوس» اقتصاددان ارشد این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی در ژانویه مکث کند، اما در ماه‌های مارس و ژوئن بار دیگر نرخ‌ها را کاهش دهد تا در نهایت نرخ بهره به بازه ۳ تا ۳.۲۵ درصد برسد.

به نوشته نیوزویک، پیش‌بینی‌های رسمی فدرال رزرو نیز حاکی از رشد اقتصادی قوی‌تر، ثبات نسبی نرخ بیکاری و کاهش شتاب تورم است، هرچند مقامات این نهاد هشدار داده‌اند که «عدم قطعیت قابل توجهی» این برآوردها را احاطه کرده است.

این گزارش می‌نویسد: ابزار "فد واچ" متعلق به شرکت سی‌ام‌ای نشان می‌دهد احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست اواخر ژانویه حدود ۷۵ درصد است، اما هرچه پیش‌بینی‌ها به ماه‌های بعدی سال ۲۰۲۶ می‌رسد، اختلاف دیدگاه‌ها در بازار افزایش می‌یابد. حتی بخشی از معامله‌گران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را نیز منتفی نمی‌دانند.

در ادامه آمده است: کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که فدرال رزرو ناچار است در سال آینده میان کنترل تورم و حمایت از بازار کار توازن برقرار کند. «رادنی ویلیامز»، رئیس پلتفرم مالی "سولو فاندز"، گفته است مصرف‌کنندگان باید انتظار رویکردی تدریجی و محتاطانه را داشته باشند، زیرا کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند خطر بازگشت تورم را افزایش دهد.

این گزارش اضافه کرد: پاول هشدار داده است که بازار کار در آمریکا با فشارهایی جدی مواجه است و حتی احتمال منفی شدن رشد اشتغال در برخی مقاطع وجود دارد.

در ادامه گزارش نیوزویک به عامل مهم دیگری اشاره شده است: پایان دوره شش‌ساله جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶. تحلیلگران معتقدند جانشین او که به احتمال زیاد توسط دونالد ترامپ انتخاب خواهد شد، می‌تواند مسیر سیاست پولی را تغییر دهد. نام‌هایی مانند «کوین وارش» و «کوین هست» به‌عنوان گزینه‌های محتمل مطرح شده‌اند.

این گزارش افزود: برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که انتصاب فردی نزدیک به ترامپ ممکن است فشار سیاسی برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که در صورت عدم مهار تورم، می‌تواند واکنش منفی بازارهای مالی را در پی داشته باشد.

در پایان آمده است: هرچند ساختار رأی‌گیری جمعی در کمیته بازار آزاد فدرال تا حدی مانع از تصمیم‌گیری‌های کاملاً سیاسی می‌شود، اما سال ۲۰۲۶ می‌تواند آزمونی جدی برای استقلال فدرال رزرو و توان آن در حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد.