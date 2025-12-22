دریاچه فصلی خنج پس از ۴ سال با بارش باران، جان دوباره گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در پی بارندگی اخیر دریاچه فصلی خنج پس از ۴ سال آبگیری شده است.

برآورد می‌شود یک چهارم سطح این دریاچه آبگیری شده است که با مناظری زیبا، شکوه و جلوه خاص به یکی از مناطق گردشگری موقت در جنوب فارس در آمده است.

دریاچه فصلی خنج به طول ۳۰ کیلومتری شرقی غربی و ۲۰ کیلومتر عرض شمالی جنوبی با وسعت ۶۰۰ کیلومتر مربع در ۵ کیلومتری شرق شهر خنج واقع شده است.

این دریاچه در سال‌های پر بارش زیستگاه پرندگانی است که از مناطق قطب مهاجرت و در این دریاچه تخم گذاری می‌کنند.