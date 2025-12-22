زمستان آرام؛ با حفظ ایمنی گاز

سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر ضمن تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی ساده، راهکار‌های ضروری برای جلوگیری از حوادث و مسمومیت با گاز منوکسید کربن را برای مشترکان تشریح کرد.