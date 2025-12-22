بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سعیدعباسی بیان کرد: با سرد شدن هوا، مشترکین گاز طبیعی باید به چند نکته ساده در منازل خود توجه کنند که این موارد مهمترین عامل در تضمین ایمنی و تجربه یک زمستان آرام است.
وی افزود: اصلیترین خطر استفاده از از بخاریها انسداد مسیردودکش است که با آزمایش دستمال کاغذی میتوان از انسداد داشتن یا نداشتن آن اطمینان حاصل کرد به این صورت که یک دستمال کاغذی را در محل اتصال لوله خرطومی بخاری به مجرای دودکش در دیوار آتش زده و به دقت مسیر حرکت دود را مشاهده کنید در صورتی که دود به سمت بالا و مجرای خروجی کشیده شود، مسیر باز است. در غیر این صورت، انسداد مسیر حتمی است.
وی ادامه داد: آزمایش از پشت بام روش دیگری است که میتوان از بالای پشت بام، یک جسم سنگین مانند یک سنگ کوچک را به داخل لوله دودکش انداخت، اگر این جسم به داخل اتاق یا محل خروجی برسد، نشاندهنده باز بودن مسیر است.
عباسی یادآور شد: تمامی دودکشها در پشت بام باید حتماً از کلاهکهای H شکل استاندارد استفاده کرده باشند.
سخنگوی شرکت گاز استان بیان کرد: مشترکان باید با دقت بستهای فلزی و طول شیلنگهای متصل به وسایل گازسوز را کنترل کرده و از سلامت و پوسیده نبودن آنها اطمینان یابند.
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر به خطرات ناشی از فرسودگی شیلنگهای آبگرمکن اشاره کرد و گفت: بهطور معمول این شیلنگها برای سالهای متمادی مورد استفاده قرار میگیرند و شهروندان توجهی به آنها ندارند که این امر عامل بسیاری از حوادث بوده است.
وی توصیه کرد که شهروندان در صورت امکان هر دو یا سه سال یکبار شیلنگ آبگرمکن را تعویض کنند یا به طور مرتب عملکرد و سلامت آن را بررسی کنند.
عباسی عنوان کرد: برای اطمینان از نشتی نداشتن گاز در اتصالات وسایلی مانند اجاق گاز، انجام آزمایش کف و صابون ضروری است که در این روش، با استفاده از یک تکه ابر، مخلوط سادهای از کف و صابون را روی بست فلزی و محل اتصال شلنگ میکشیم اگر در محل اتصال حباب تشکیل شود، نشاندهنده نشتی گاز است و باید فوری برای رفع آن اقدام شود، در غیر این صورت، عملکرد اتصال درست بوده و جای نگرانی نیست.
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر، گاز مونوکسید کربن (CO) را که به “مرگ خاموش” معروف است، خطرناکترین عامل حوادث در فصل سرما دانست وگفت: این گاز محصول سوختن ناقص گاز در محیط بسته است و متأسفانه بیبو، بیرنگ و بسیار خطرناک بوده و به وسیله حواس پنجگانه ما قابل درک نیست وتنها راه مقابله با خطر مسمومیت با مونوکسید کربن، اطمینان کامل از عملکرد صحیح وسایل گازسوز و تهویه مناسب محیط برای جلوگیری از نشت این گاز است.
وی ابراز امیدواری کرد: با رعایت تمامی نکات ایمنی ذکر شده، مشترکان گاز طبیعی در استان بوشهر شاهد هیچگونه خطری نباشند و زمستانی آرام و ایمن را سپری کنند.