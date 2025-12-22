خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات اسلامشهر پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها از سوی وزیر کشور در روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه، انتشار آگهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی نیز روز جمعه با دستور فرماندار شهرستان صورت گرفت و در صورت معرفی چهار عضو دیگر هیئت نظارت، ظرف روزهای آتی شاهد تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان خواهیم بود. به گزارشبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات اسلامشهر پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها از سوی وزیر کشور در روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه، انتشار آگهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی نیز روز جمعه با دستور فرماندار شهرستان صورت گرفت و در صورت معرفی چهار عضو دیگر هیئت نظارت، ظرف روزهای آتی شاهد تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان خواهیم بود.

سعید کرمی دارای دکترای حقوق خصوصی، مسئولیت‌های حقوقی و اجرایی همچون سرپرستی شهرداری اسلامشهر، ریاست مرکز حقوقی شهرداری های تهران و اسلامشهر و مدیرعاملی موسسه انتشارات سروش را در کارنامۀ خود دارد.