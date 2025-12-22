مونوکسید کربن یکی از خطرناکترین گاز‌های سمی که به دلیل نداشتن رنگ و، بو، به قاتل خاموش معروف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بیشترین موارد مسمومیت با مونوکسید کربن در فصل‌های سرد سال و هم‌زمان با افزایش استفاده از وسایل گرمایشی رخ می‌دهد.

نقص در دودکش‌ها، تهویه نامناسب، استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد و روشن گذاشتن وسایل گازسوز در فضا‌های بسته از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث هستند.

سردرد، سرگیجه تهوع، ضعف، بی حالی وخواب آلودگی از مهمترین علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.