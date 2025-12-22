پخش زنده
در ماه رجب درهای رحمت، مغفرت و قرب الهی بهصورت ویژه به روی بندگان باز است و فرصتی بینظیر برای تقرب به خداوند فراهم میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماه رجب آغاز شده، ماهی که از آن به عنوان «ماه خدا» یاد شده و درهای رحمت و برکت درآن به روی بندگان گشوده میشود.
ماه رجب مقدمهای برای استغفار و طلب حاجت و پیوند دادن بندگان به معبود مهربان دراستقبال از ماه شعبان و رمضان است.
ماه رجب ماه حرمت و فضیلت و فرصتی برای دعا و گره گشایی از مشکلات و کمک به عاقبت بخیریمان است.
بیایید دراین ماه مبارک دل هایمان را با راز و نیاز خدا و عبادت جلا داده و با نور رحمت الهی سیراب کنیم.