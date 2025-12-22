مدیرکل آموزش و پرورش استان به مناسبت هفته سوادآموزی پیامی منتشر و ابراز امیدواری کرد یزد به الگویی در ریشه کنی کامل بی سوادی مبدل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی دهقان بهاءآبادی در این پیام که به مناسبت هفته سوادآموزی منتشر کرد، نوشت: فرارسیدن هفته سوادآموزی (اول تا هفتم دی ماه)، یادآور فرمان تاریخی و حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی و تأکیدی دوباره بر اهمیت بنیادین این امر در ساختن ایرانی آباد و پیشرفته است.

وی افزود: همانگونه که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز ترسیم شده است، امروز مأموریت ما در سوادآموزی فراتر از آموزش خواندن و نوشتن است. شعار محوری ما در استان یزد، «سواد آموزی در مدار تحول» است؛ تحولی که سواد را به ابزاری برای توانمندسازی، توسعه مهارت‌های زندگی، ارتقای سواد فناورانه و در نهایت، رسیدن به حیات طیبه تبدیل می‌کند.

دهقان بهاء آبادی خطاب به آموزش دهندگان، معلمان، مدیران و فعالان گرامی عرصه سواد آموزی استان اظهار داشت: شما عزیزان، که سرمایه‌های اصلی این تحول محسوب می‌شوید، با تلاش‌های بی‌وقفه و دلسوزانه خود، نه تنها تاریکی جهل را می‌زدایید، بلکه مسیر رشد و بالندگی و تحقق عدالت آموزشی را در این استان عالم‌پرور هموار می‌سازید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: آموزش دهندگان و معلمان تلاشگر، شما پیام‌آوران امید و دانایی هستید که با صبر و تعهد، قلب‌های تشنه دانش را سیراب می‌کنید. مدیران محترم و فعالان حوزه سواد آموزی، شما با برنامه‌ریزی و حمایت‌های خود، جریان سوادآموزی را مستحکم می‌سازید.

وی خاطرنشان ساخت: بیایید در این هفته، یک‌بار دیگر عهد ببندیم که با تکیه بر آرمان‌های انقلاب و سند تحول، و با تمرکز بر کیفیت‌بخشی و اثربخشی برنامه‌ها در راستای سند یزد پایدار، استان را به الگویی در ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی و ترویج سواد کاربردی تبدیل نماییم.

دهقان بهاء آبادی افزود: اینجانب، ضمن گرامیداشت این ایام ارزشمند، مراتب قدردانی و تبریک خالصانه خود را به شما جهادگران مخلص و تلاشگران خط مقدم جبهه دانایی تقدیم می‌دارم. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، توفیق روزافزون و پاداش اخروی را برای یکایک شما خدمتگزاران صدیق مسئلت دارم.