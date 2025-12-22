به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی رسولی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی، کاهش مراجعه اهداکنندگان و در نهایت کاهش شدید ذخایر خونی استان، همراهی مردم را بیش از پیش ضروری توصیف کرد.

وی افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی و مصدومین حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی مصرف کننده‌های عمده خون هستند و از عموم هم‌استانی‌ها دعوت می‌کنیم تا در تمام گروه‌های خونی با حضور خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.