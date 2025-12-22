پخش زنده
مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی گفت:به دلیل کاهش ذخایر خون استان در فصل سرما فراخوان اهدای خون توسط ادارهکل انتقال خون آذربایجان شرقی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی رسولی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، شیوع بیماریهای تنفسی فصلی، کاهش مراجعه اهداکنندگان و در نهایت کاهش شدید ذخایر خونی استان، همراهی مردم را بیش از پیش ضروری توصیف کرد.
وی افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی و مصدومین حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی مصرف کنندههای عمده خون هستند و از عموم هماستانیها دعوت میکنیم تا در تمام گروههای خونی با حضور خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.