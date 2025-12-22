

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه سعید دزفولی‌نژاد گفت : این اعتبارات در قالب سه طرح اصلی اختصاص یافته است؛ یکی از این طرح‌ها مربوط به کنترل و کاهش آلاینده‌ها و تقویت ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا بود.

هدف اصلی ما افزایش تعداد ایستگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌های مرزی استان مانند سراس، ایلان غرب، روانسر و خروجی استان است تا بتوانیم پایش دقیق‌تر و مدیریت مؤثرتری بر کیفیت هوا داشته باشیم.

وی با بیان جزئیات مالی این مصوبات، گفت: در حال حاضر ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این اعتبار در حساب محیط زیست استان رسوب کرده و منتظر ابلاغ موافقت‌نامه رسمی برای هزینه‌کرد هستیم. پس از ابلاغ، تخصیص این بودجه در حوزه‌های تأمین و تجهیز یگان حفاظت و مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان انجام خواهد شد.

همچنین بخش مربوط به کنترل آلاینده‌ها و تقویت ایستگاه‌های پایش به زودی پس از ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: با اجرای این مصوبات، امکان افزایش تعداد ایستگاه‌های پایش و بهبود مدیریت کیفیت هوا در تمامی شهرستان‌ها به ویژه مناطق مرزی فراهم خواهد شد و به این ترتیب اقدامات پیشگیرانه و کنترلی محیط زیست استان تقویت می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به منبع آلودگی هوا، بیان کرد: کرمانشاه استان صنعتی بزرگی نیست و آلودگی ناشی از منابع ثابت صنعتی بسیار محدود است. همچنین، گرد و غبار استان عمدتاً از خارج کشور و به ویژه عراق وارد می‌شود و فعلاً منبع داخلی قابل توجهی برای تولید گرد و غبار در استان وجود ندارد.