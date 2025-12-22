به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کیارش بیرانوند بیان کرد:با بهره‌برداری از هشت مجتمع بزرگ پرورش ماهیان سردآبی و خاویاری، سالانه ۲۰ هزار تُن به ظرفیت تولید آبزیان استان لرستان افزوده می‌شود.

وی گفت:استان لرستان با برخورداری از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر طول رودخانه و نزدیک به سه هزار دهنه چشمه، از مستعدترین مناطق کشور برای تولید انواع ماهیان سردآبی، گرم‌آبی و خاویاری به شمار می‌رود.