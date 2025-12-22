رتبه نخست لرستان در تولید ماهیان سردآبی
مدیرکل شیلات استان لرستان گفت:این استان رتبه نخست را در تولید ماهیان سردآبی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کیارش بیرانوند بیان کرد:با بهرهبرداری از هشت مجتمع بزرگ پرورش ماهیان سردآبی و خاویاری، سالانه ۲۰ هزار تُن به ظرفیت تولید آبزیان استان لرستان افزوده میشود.
وی گفت:استان لرستان با برخورداری از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر طول رودخانه و نزدیک به سه هزار دهنه چشمه، از مستعدترین مناطق کشور برای تولید انواع ماهیان سردآبی، گرمآبی و خاویاری به شمار میرود.
مدیرکل شیلات استان لرستان خاطرنشان کرد:لرستان هماکنون در تولید ماهیان سردآبی، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.