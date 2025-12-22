"

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "رمضان نژاد" گفت: دستگيري9سارق با اعتراف به 11 فقره سرقت، دستگيري 4خرده فروش مواد مخدر و دستگيري 3 نفر مزاحم خياباني از نتايج اقدامات پليس شهرستان در اجراي اين طرح بوده است.

سرهنگ رمضان نژاد افزود: علاوه بر پاکسازي نقاط آلوده، دستگيري 5معتاد متجاهر؛توقيف 11دستگاه خودرو و 5دستگاه موتورسيکلت متخلف از ديگر دستاوردهاي اين طرح بود.

فرمانده انتظامي بردسير ضمن قدرداني از همکاري،همراهي و مشارکت آحاد مردم در طرح هاي آرامش در شهر بر استمرار طرح هاي ارتقاء امنيت تاکيد کرد.