به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پس از اینکه عناصر کُرد چندی پیش از توافق با شورشیان سوری به سرکردگی «الجولانی» خبر داده بودند، نیروهای وابسته به طرفین، امروز در حلب به جان هم افتادند.

نیرو‌های امنیت داخلی کُرد‌ها موسوم به «آسایش» در حلب خبر دادند که یک ایست بازرسی در میدان «الشیحان» شهر حلب، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

کُرد‌ها با اشاره به اینکه، گروه‌های وابسته به وزارت دفاع الجولانی، این حمله را انجام دادند، می‌گویند: در نتیجه این حمله، دو نفر از نیرو‌های ما به شدت زخمی شدند.