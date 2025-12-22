رئیس گروه اصل نود در مجلس گفت: قیمت‌گذاری نان باید به روشی انجام شود تا اقتصاد آسیابان و نانوا، تأمین و انگیزه لازم برای آنان ایجاد شود و در مقابل نیز نظارت لازم بر تفاوت نان مورد توجه قرار گیرد و با نانوایان متخلف برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس گروه اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز دوشنبه، اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های متعدد مردمی، نانوایان و دستگاه‌های نظارتی در زمینه بروز تخلفات در زنجیره آرد و نان از جمله دریافت مبالغ اضافی از مردم، عرضه نان بی‌کیفیت، تخلفات مرتبط با طبخ و سلامت نان و همچنین انحراف آرد یارانه‌ای گروه اقتصادی اصل نود، این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: نشست امروز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، صمت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان غذا و دارو، اتاق اصناف ایران و اتحادیه نانوایان سنتی تهران برگزار شد تا ابعاد مختلف این تخلفات و راهکار‌های اصلاحی مورد بررسی قرار گیرد.

پژمانفر با توجه به موضوع کاهش سبوس‌گیری آرد، گفت: تجربه موفق تولید آرد و نان کامل در بیش از ۷۰۰ نانوایی کشور نشان داده است که مردم از نان کامل استقبال کرده‌اند و این موضوع، امکان کاهش قابل توجه سبوس‌گیری را فراهم می‌کند. از این رو تصمیم بر این شد تا کاهش سبوس‌گیری به‌صورت سالانه و با شیب ۲ درصد انجام شود و حتی در نان‌های چهارگانه، امکان کاهش تا ۵ درصد نیز وجود دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، تأکید کرد: در این نشست به سازمان ملی استاندارد تکلیف شد تا سریع‌تر اقدامات لازم برای کاهش ۲ واحد درصدی حداکثر سبوس‌گیری در آرد‌های تافتون، لواش و سنگک را مطابق مصوبات قبلی انجام دهد و گزارش آن را به گروه اصل نود ارائه کند. همچنین، وزارت بهداشت و درمان نیز موظف شده است که نظارت مؤثری بر فرایند تخمیر آرد کامل و تولید نان کامل اعمال کند تا از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی برای مصرف‌کنندگان، جلوگیری شود.

وزارت جهاد کشاورزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی برای تأمین آرد استاندارد شد

وی، بررسی کیفیت آرد‌های تولیدی را نیز موضوع دیگر مورد رسیدگی در گروه اصل نود، عنوان کرد و گفت: مسئله اختلاط گندم‌های داخلی و خارجی و روش توزیع گندم در ۳۱ استان، تأثیر مستقیم بر کیفیت آرد و در نهایت، کیفیت نان مصرفی مردم دارد.

پژمانفر تأکید کرد: در این نشست، مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ای عملیاتی برای تأمین آرد استاندارد ارائه کند؛ برنامه‌ای که در آن، استفاده از گندم با کیفیت مناسب و عیار بالا به‌طور دقیق، پیش‌بینی شده باشد. هدف از این اقدام آن است که آرد تولیدی در کشور به سطحی از کیفیت برسد که امکان تهیه بهترین و سالم‌ترین نان برای مردم فراهم شود.

ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری نان با هدف پوشش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت

این نماینده مجلس، همچنین با توجه به بررسی موضوع قیمت‌گذاری نان، گفت: هزینه‌های موجود در زنجیره تولید نان، از جمله هزینه‌های آسیابان و مخارجی که به نانوا تحمیل می‌شود، باید در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور دقیق لحاظ شود.

پژمانفر با بیان اینکه فرایند تولید نان، به‌ویژه مرحله تخمیر، نیازمند زمان و دقت بیشتری است، اظهار داشت: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که انگیزه لازم برای نانوا برای رعایت این فرایند، فراهم شود.

رئیس گروه اصل نود مجلس ادامه داد: در گذشته بیش از ۶۰ درصد قیمت نان تحت تأثیر قیمت آرد قرار داشت، اما امروز سهم آرد در قیمت نهایی نان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و عوامل دیگر، مانند اجاره محل نانوایی، هزینه‌های آب، برق و گاز و دستمزد نیروی کار، نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.

پژمانفر با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار موجود، گفت: کشور، هر سال بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در عرصه نان پرداخت می‌کند و این یارانه باید به‌صورت عادلانه و برای همه مردم، البته با نسبت‌های متفاوت، توزیع شود. اجرای این الگو می‌تواند رقابت سالمی میان نانوایی‌ها ایجاد کند و در نهایت، کیفیت نان را افزایش دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، تصریح کرد: در صورت ایجاد رقابت، مردم می‌توانند آزادانه نان باکیفیت‌تر را انتخاب کنند و نانوایی‌هایی که محصول بهتری ارائه می‌دهند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت و این روند می‌تواند موجب ارتقاء کیفیت نان در سراسر کشور شود.

تأکید بر برخورد با نانوایان متخلف و حمایت از واحد‌های قانون‌مند

رئیس گروه اصل نود مجلس با توجه به بررسی موضوع تفاوت قیمت نان در بازار و برخورد با نانوایان متخلف نیز بیان داشت: بر اساس تصمیم این نشست، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی وزارت کشور موظف شدند که برنامه‌ای مشترک تدوین کنند تا از نانوایانی که به‌طور درست و قانونی در حال خدمت‌رسانی و تأمین قوت غالب مردم هستند، حمایت شود. در مقابل، نانوایانی که ضوابط را رعایت نمی‌کنند یا نان بی‌کیفیت و گران‌قیمت عرضه می‌کنند، باید با برخورد جدی و بازدارنده روبرو شوند.

وی اعلام کرد: همچنین در این نشست مقرر شد تا اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، نظارت مداوم و مؤثر بر عملکرد نانوایی‌های سراسر کشور اعمال کنند تا از تکرار و گسترش تخلفات، جلوگیری شود. همچنین گروه اصل نود نیز بر اساس آمار و گزارش‌های سازمان تعزیرات حکومتی، موارد تخلف را در مکاتبه‌ای رسمی به رئیس‌ جمهور، منعکس خواهد کرد.

افزایش نانوایی‌های تولیدکننده نان کامل در کشور

پژمانفر در توضیح روند اجرای طرح تولید نان با آرد کامل، گفت: گروه اصل نود، پیگیری موضوع نان را از ابتدای دوره دوازدهم مجلس در دستور کار داشته و نتیجه این تلاش‌ها امروز در قالب فعالیت بیش از ۷۰۰ نانوایی تولیدکننده نان کامل در کشور قابل مشاهده بوده و استقبال گسترده نانوایان برای پیوستن به این طرح، نشان‌دهنده موفقیت آن در سطح ملی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با توجه به زمان‌بر بودن فرایند تخمیر، عمل‌آوری خمیر، صرف انرژی و زحمت برای تهیه نان کامل، بیان داشت: گروه اصل نود برای جبران این هزینه‌ها، اجازه افزایش درصدی قیمت نان را در هر استان و بر اساس تشخیص مسئولان استانی، صادر کرده و این اقدام با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای نانوایان انجام شده است تا بتوانند زمان لازم را برای آماده‌سازی خمیر و پخت نان با کیفیت، اختصاص دهند.

وی در پایان، تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد نانوایان، نان کامل تولید می‌کنند، اما برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، نیمی از مردم بتوانند به‌طور مداوم، نان کامل را تهیه و مصرف کنند.