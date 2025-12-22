نماینده اردکان در مجلس: اگر قرار است به سمت واقعیت‌ها حرکت کنیم باید تصمیمات کشوری که ابعاد مختلفی دارد به سمت واقعی‌سازی شدن بروند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل افزایش قیمت خودرو‌ها مبنی بر اینکه قیمت‌ها واقعی شده است، گفت: ما هم معتقدیم باید قیمت‌ها در حوزه اقتصادی کشور واقعی شوند و این به لحاظ علمی حرف درستی است، اما نه به این معنا که یک بخش هزینه‌ها را واقعی کنیم و درآمد‌های مردم واقعی‌سازی نشود.

وی ادامه داد: اجازه دهید درآمد‌های مردم هم واقعی شوند و محدودیت‌هایی که برای حقوق و دستمزد کارکنان در نظر گرفتید، رفع شود سپس آزادسازی واردات خودرو را هم واقعی کنید؛ بنابراین اگر قرار است به سمت واقعیت‌ها حرکت کنیم باید تصمیمات کشوری که ابعاد مختلفی دارد به سمت واقعی‌سازی شدن بروند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای قانون واردات خودرو تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت خودرو‌های وارداتی عرضه شده در بازار غیرواقعی است چراکه چند برابر قیمت واقعی خود عرضه می‌شوند. به عنوان مثال یک خودروی تویوتا را با قیمت ۳ میلیارد تومان وارد می‌کنند، اما به قیمت ۱۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سخنان از طرف شرکت‌های خصولتی و شرکت‌هایی که انحصار دارند مثل ایران خودرو و سایپا مطرح شود که در جهت تامین منافع شخصی سعی می‌کنند سود خود را بالا ببرند دور از انتظار نیست، اما وقتی از زبان سیاستگذارانی که اختیارات را به آنها سپرده‌ایم که بهترین تصمیم را در جهت افزایش حداکثری منافع عمومی اتخاذ کنند، بیان شود جای تعجب دارد.

پوردهقان افزود: وزارت صمت نمی‌تواند ترک فعلی که در حوزه خودرو داشته است را با این گونه سخنان پنهان کند هرچند تغییرات محدودی در حوزه خودرو مشاهده می‌شود کما اینکه حدود ۴۰ هزار خودرو وارد شده، اما این آمار نسبت به سال قبل از آن که ۵۵ هزار خودرو وارد شد حاکی از یک عقب‌ماندگی است.

نماینده اردکان در مجلس تأکید کرد: بنابراین بهتر است مسئولان بجای این گونه سخنان تلاش کنند که تعداد ۴۰ هزار خودرو را به ۴۰۰ هزار خودرو ارتقا دهند و وزارت صمت در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند.

وی بیان داشت: متاسفانه ما هنوز اراده‌ای در دولت ندیده‌ایم که به حوزه نظیم بازار خودرو ورود کند و به قول‌هایی که در این زمینه به مردم داده است، جامعه عمل بپوشاند.

پوردهقان گفت: هم‌اکنون آقای رئیس‌جمهور باید به طور مستقیم به این موضوع ورود کند چرا که اگر تنها در اتاق‌های دربسته بنشیند و به گزارش‌های تعدادی از وزرا و انحصارگران بازار مبنی بر اینکه تولید خودرو افتخاری برای کشور است و زمینه اشتغالزایی را فراهم می‌کند، اکتفا کند، همان روند گذشته تداوم می‌یابد و در این صورت نیازی نبود که دکتر پزشکیان به حوزه انتخابات ورود کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار می‌رود آقای رئیس‌جمهور و تیمش یک بسته حمایتی ویژه برای ساماندهی بازار خودرو ارائه دهند و منتظر هستیم ببینیم بعد از چند ماه از اولتیماتوم وی به خودروسازان چه اتفاقی برای بازار خودرو خواهد افتاد.