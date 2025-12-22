به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ خبرنگار آزاد مرکز خلیج فارس در بشاگرد گفت: از این شمار راه ۱۰ روستا در بخش مرکزی، ۸ راه روستایی دربخش گوهران و ۱۷ راه در بخش گافرو پارامون است.

علی زارعی افزود: در این مدت سه بیمار که دو تن از آنها بیمار قلبی و یک کودک با علائم عقرب زدگی با بالگرد از روستای در بخش گافرو پارامون با بالگرد به بیمارستان در شهرستان بندرعباس منتقل شدند.

وی گفت: همچنان برق دو روستا کوربن حصار هم قطع است.

علی زاعی خبرنگار آزاد مرکز خلیج فارس در بشاگرد افزود: براساس اعلام معاون عمرانی فرماندار بشاگرد همچنان اینترنت و تلفن در پشت کوه بخش گافر و پارمون این شهرستان قطع است.