رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی، با حضور در منزل زنده‌یاد مهدی عمیدی‌آهنگ نخستین کوه‌نورد ایرانی که در سال ۱۳۹۰ موفق به صعود قله اورست بدون استفاده از اکسیژن کمکی شد با خانواده آن مرحوم دیدار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که حسین امانی رئیس کمیته پناهگاه‌ها، جواد نوروزی رئیس کمیته هیمالیانوردی فدراسیون، علی فاطمی‌زاده رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی استان خراسان رضوی و مهدی امانی از همکاران کمیته پناهگاه‌ها نیز حضور داشتند، حکم و مدال قهرمانی زنده‌یاد مهدی عمیدی به خانواده وی اهدا شد.

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با موزه آستان قدس رضوی، مقرر گردید این نشان و احکام رسمی به‌منظور حفظ و نمایش در مجموعه موزه‌ای آستان قدس رضوی اهدا شود.

زنده‌یاد مهدی عمیدی در سال ۱۳۹۳، طی تلاش پاییزه برای صعود قله مون‌بلان، بلندترین قله رشته‌کوه آلپ، مفقود شد.