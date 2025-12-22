به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله جلسات «دوشنبه‌های مردمی»، ۱ دی ۱۴۰۴، با حضور مسئولین قضائی عالی‌رتبه استان، به درخواست‌های بیش از ۱۱۱ نفر از شهروندان رسیدگی شد.

این جلسه که در فضایی معنوی و همزمان با میلاد پرخیر و برکت حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام و آغاز ماه رجب برگزار شد، با حضور حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علی بسطامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و همچنین معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان، تشکیل شد.

مراجعین در این جلسه، درخواست‌ها و مسائل خود را در حوزه‌های گوناگون حقوقی، کیفری، خانواده، اجرای احکام و سایر امور قضائی مطرح کردند؛ مسئولین قضائی حاضر در جلسه با دقت و حوصله به شرح مشکلات و پیگیری‌های مردم گوش سپردند.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی و سایر مدیران ارشد قضائی حاضر، پس از شنیدن مستقیم درخواست‌های مراجعین، برای تسریع در رسیدگی و حل و فصل امور مطرح شده، دستورات فوری و لازم را صادر کردند.

برگزاری مستمر این جلسات مردمی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی استان قم برای رفع موانع قضائی مردم، اجرای سریع‌تر عدالت و ایجاد امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به مسئولین قضائی است.