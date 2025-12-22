پخش زنده
کارشناس هواشناسی ایلام از پایداری جو در استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: از اواخر روز سهشنبه تا روز چهارشنبه، یک سامانه بارشی ضعیف و زودگذر وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا جو استان غالباً پایدار خواهد بود و تغییرات دمایی قابلتوجهی در این مدت پیشبینی نمیشود.
وی افزود: از اواخر روز سهشنبه تا چهارشنبه، یک سامانه بارشی زودگذر و نسبتاً ضعیف از استان عبور میکند که بارشهای آن چشمگیر و قابلتوجه نخواهد بود، با این حال، ماهیت نسبتاً سرد این سامانه میتواند در ارتفاعات و نواحی سردسیر استان موجب بارش برف شود.
احمدی نژاد اضافه کرد: بر همین اساس، سطح هشدار زرد هواشناسی صادر شده و لازم است نیروهای راهداری بهویژه در گردنههای برف گیر آمادگی لازم را داشته باشند.