کارشناس هواشناسی ایلام از پایداری جو در استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: از اواخر روز سه‌شنبه تا روز چهارشنبه، یک سامانه بارشی ضعیف و زودگذر وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا جو استان غالباً پایدار خواهد بود و تغییرات دمایی قابل‌توجهی در این مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از اواخر روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، یک سامانه بارشی زودگذر و نسبتاً ضعیف از استان عبور می‌کند که بارش‌های آن چشمگیر و قابل‌توجه نخواهد بود، با این حال، ماهیت نسبتاً سرد این سامانه می‌تواند در ارتفاعات و نواحی سردسیر استان موجب بارش برف شود.

احمدی نژاد اضافه کرد: بر همین اساس، سطح هشدار زرد هواشناسی صادر شده و لازم است نیرو‌های راهداری به‌ویژه در گردنه‌های برف گیر آمادگی لازم را داشته باشند.